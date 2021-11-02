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«ФАН повсюду»: что известно о «восстании индейцев мапуче» в Чили и Аргентине
Весь мир
«ФАН повсюду»: что известно о «восстании индейцев мапуче» в Чили и Аргентине
Global Look Press  /  Claudio Abarca Sandoval / Luis Vargas

В середине октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим чрезвычайного положения в провинции Араукания из-за постоянных нападений боевиков из сепаратистских групп индейцев мапуче на местных фермеров и лесозаготовительные компании. Участились выступления и поджоги со стороны мапуче и в Аргентине. Губернатор провинции Рио-Негро требует ввести войска, чтобы взять под контроль распоясавшихся активистов индейского племени.

Какие цели преследуют мапуче, почему ситуация в Чили и Аргентине обострилась именно в октябре этого года и при чем здесь «Досье Пандоры», обсуждаем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.

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В выпуске:

Как и почему мапуче борются с лесозаготовительными компаниями?

Считают ли власти Чили и Аргентины прибегающих к радикальным методам индейцев террористами?

На какие фракции делятся мапуче?

Чем запомнилась чилийская операция «Ураган» против активистов мапуче, проведенная в 2020 году?

Почему ситуация с мапуче обострилась в октябре 2021 года?

Агрессивная деколонизация земель мапуче в Аргентине.

Кто является предводителем индейцев?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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аргентина чили мапуче
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