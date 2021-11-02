«ФАН повсюду»: что известно о «восстании индейцев мапуче» в Чили и Аргентине

В середине октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим чрезвычайного положения в провинции Араукания из-за постоянных нападений боевиков из сепаратистских групп индейцев мапуче на местных фермеров и лесозаготовительные компании. Участились выступления и поджоги со стороны мапуче и в Аргентине. Губернатор провинции Рио-Негро требует ввести войска, чтобы взять под контроль распоясавшихся активистов индейского племени.
Какие цели преследуют мапуче, почему ситуация в Чили и Аргентине обострилась именно в октябре этого года и при чем здесь «Досье Пандоры», обсуждаем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.
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В выпуске:
Как и почему мапуче борются с лесозаготовительными компаниями?
Считают ли власти Чили и Аргентины прибегающих к радикальным методам индейцев террористами?
На какие фракции делятся мапуче?
Чем запомнилась чилийская операция «Ураган» против активистов мапуче, проведенная в 2020 году?
Почему ситуация с мапуче обострилась в октябре 2021 года?
Агрессивная деколонизация земель мапуче в Аргентине.
Кто является предводителем индейцев?
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