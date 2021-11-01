Токио, 1 ноября. Дипломатические маневры России вокруг Курильских островов обернулись миллиардными потерями для Токио и международным позором Японии. К такому выводу пришли читатели издания Hokkaido.

Как отметили японские пользователи глобальной Сети, дипломатические трюки Москвы надежно оберегают острова от территориальных притязаний. Помимо этого, Россия еще и «разула» Японию, поверившую, что инвестиции в архипелаг могут заставить острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи сменить юрисдикцию. Архипелаг никогда не «вернется» под контроль Токио, и этот факт следует принять как данность, заключили читатели.

«Да бросьте вы, забудьте об островах! Мы для русских только источник денег для экономического сотрудничества — "золотой журавль". Уже 76 лет прошло, ничего не сдвинулось ни на миллиметр», — отметил читатель nm1.

«Северные острова как были российскими, так российскими и остались. Только куда-то якобы на экономическое сотрудничество с Россией ушло 2 миллиарда долларов», — сокрушается kai.

Федеральное агентство новостей /

Отдельного внимания в интернет-дискуссии удостоилась «помощь» Токио от Вашингтона. По мнению читателей Hokkaido, Белый дом никогда не пытался отстаивать интересы Страны восходящего солнца на мировой арене, но использовал ее территориальные притязания в личных целях. Ситуация с российскими Курилами и спорным архипелагом Сенкаку (кит. Дяоюйдао) наглядно демонстрирует истинное отношение американцев к японскому народу, уверены интернет-пользователи.

«Вот насчет бесплодных скал Сенкаку Америка вместе с нами грозит Китаю. А в отношении северных территорий, которые больше Токио и Осака, вместе взятых — помалкивает. Значит, у американцев во всем политический расчет. Как только Китай — они напрягаются. А как Россия — предпочитают молчать», — негодует jo_.

Обсуждение принадлежности Курильских островов — одна из излюбленных тем японского общественно-политического дискурса. Ранее читатели Hokkaido уже высказывали некомплиментарное мнение о политике Токио в отношении Москвы по поводу архипелага. Российские власти, пишет НСН, со своей стороны продолжают делать поступательные шаги на пути к развитию и процветанию региона.