Спасатели ТОФ провели учения по оказанию помощи экипажу аварийной подлодки в Приморье

Владивосток, 1 ноября. Члены поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения в заливе Петра Великого в Приморье и отработали спасение экипажа аварийной подлодки.

На учениях ТОФ были задействованы спасательные глубоководные аппараты «Пантера плюс» и АС-40. С их помощью члены поискового отряда эвакуировали экипаж с «терпящей бедствие» подлодки, которая лежала на дне залива. Тренировку провели на специальном морском полигоне, где на глубине 60 метров установлен макет условной подлодки.

Экипаж спасательного корабля «Георгий Козьмин» отработал поиск субмарины на дне, вычислил ее координаты, после чего погрузил на дно аппарат «Бестер-1», который провел стыковку с подлодкой на глубине. Все поставленные перед спасателями задачи на учениях были успешно отработаны, о чем позже сообщили в пресс-службе ТОФ.

Днем ранее бойцы Тихоокеанского флота провели комплексную тренировку по противодействию терроризму. К учениям привлекли подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), которые отработали противодействие беспилотникам «боевиков».