Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 11:14
11:14
Наука
Приблизившийся к Земле астероид стал неожиданностью для астрономов
11:12
Экономика
Остановка прокачки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» спровоцировала рост цены ресурса
11:12
Происшествия
Владелец взорванной квартиры в Набережных Челнах умер в больнице
11:11
Общество
Жириновский заявил, что мотивировал однопартийцев вакцинироваться от коронавируса
11:10
Общество
Никас Сафронов пожаловался на соседа в полицию из-за разбитой двери мансарды
11:09
Общество
Власти Хабаровского края могут ввести QR-коды в автобусах и вузах из-за COVID-19
11:04
Общество
Многодетным семьям в Пермском края задерживают начисление федеральных выплат
11:03
Шоу-бизнес
Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
11:02
Общество
На те же грабли: начало нерабочей недели в Петербурге ознаменовалось давкой в метро
10:57
Общество
Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины
Все новости

Спасатели ТОФ провели учения по оказанию помощи экипажу аварийной подлодки в Приморье
Армия
Спасатели ТОФ провели учения по оказанию помощи экипажу аварийной подлодки в Приморье
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Владивосток, 1 ноября. Члены поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения в заливе Петра Великого в Приморье и отработали спасение экипажа аварийной подлодки.

На учениях ТОФ были задействованы спасательные глубоководные аппараты «Пантера плюс» и АС-40. С их помощью члены поискового отряда эвакуировали экипаж с «терпящей бедствие» подлодки, которая лежала на дне залива. Тренировку провели на специальном морском полигоне, где на глубине 60 метров установлен макет условной подлодки.

Экипаж спасательного корабля «Георгий Козьмин» отработал поиск субмарины на дне, вычислил ее координаты, после чего погрузил на дно аппарат «Бестер-1», который провел стыковку с подлодкой на глубине. Все поставленные перед спасателями задачи на учениях были успешно отработаны, о чем позже сообщили в пресс-службе ТОФ.

Днем ранее бойцы Тихоокеанского флота провели комплексную тренировку по противодействию терроризму. К учениям привлекли подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), которые отработали противодействие беспилотникам «боевиков».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Спасатели ТОФ провели учения по оказанию помощи экипажу аварийной подлодки в Приморье
спасатели тихоокеанский флот георгий козьмин
Комментировать