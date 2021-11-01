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Поклонская заявила о готовности работать послом вдали от России

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:20
Политика
Поклонская заявила о готовности работать послом вдали от России
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Симферополь, 1 ноября. Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что работа дипломатического представителя часто предполагает деятельность вдали от дома, поэтому она была готова к новому назначению.

Президент РФ Владимир Путин в середине октября принял решение о назначении Поклонской на должность посла в Кабо-Верде. Страна разместилась на островах в сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Сама же Поклонская планирует прибыть туда к середине ноября.

«Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и процветания двух стран. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова», — сообщила она в интервью РИА Новости.

Поклонская заявила о готовности работать послом вдали от России
pixabay.com /

Новый посол добавила, что ее работа будет заключаться в укреплении дружественных отношений между странами. Она будет приезжать в Россию в отпуск или при необходимости.

Как стало известно ранее, фотография Поклонской в новом мундире вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter. Неравнодушные россияне пожелали ей успехов на новой должности.

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поклонская посол кабо-верде
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