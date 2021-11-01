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Высокий уровень инфляции сдерживает рост пенсий россиян
Экономика
Высокий уровень инфляции сдерживает рост пенсий россиян
Инфореактор  /  ФБА «Экономика сегодня» / pixabay.com

Москва, 1 ноября. Уровень реальной пенсии россиян из-за высокой инфляции снижается последние восемь месяцев. Такие данные предоставил Росстат России, пишет NEWS.ru.

По данным ведомства, в феврале 2021 года реальные пенсии снизились на 0,1% в годовом выражении. В марте динамика составила 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%, в июне — 1,0%, в июле — 0,9%, в августе — 1,0%, а в сентябре достигла 1,8%.

В Росстате уточнили, что при подсчете показателя не учитывалась единовременная выплата в 10 тысяч рублей, перечисленная гражданам в сентябре по поручению президента России Владимира Путина. Формально, указанные средства не являются пенсией. В номинальном выражении средний размер пособия пожилым россиянам в сентябре 2021 года составлял 15 847 рублей. Он вырос на 5,5% по сравнению с сентябрем прошлого года. Однако годовая инфляция в этот период составила 7,4%.

Госдума ранее утвердила размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2022 году она составит 6401,10 рубля в месяц.

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