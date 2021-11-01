Алена Яковлева пережила домогательства «известного режиссера» на «Мосфильме»

Москва, 1 ноября. Актриса Алена Яковлева вспомнила о неприятном инциденте, который произошел с ней на съемочной площадке «Мосфильма». Звезда театра и кино пережила домогательства.

По словам артистки, к ней приставал некий «известный режиссер», имя которого она предпочитает не называть. Мужчина заверил Яковлеву, что сделает ее востребованной и известной, но попросил за это массаж, пишет «Вечерняя Москва».

«Я грубо сказала: «Пошел…». И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так... Мне противно…» — поделилась актриса.

Однако это оказался не единственный случай домогательств, которые пережила знаменитость. Впоследствии к ней приставал влиятельный человек из киноиндустрии, пообещавший испортить карьеру артистки, если она не вступит с ним в интимные отношения. Яковлева ответила ему отказом, за что ее «вычеркнули» из профессиональной сферы на 15 лет.

«Это ведь сейчас снимаются бесконечные сериалы, 500 телекомпаний, кинокомпаний и всего остального... А тогда это были, ну не знаю, «Мосфильм», киностудия Горького, и все», — пояснила звезда кино и театра.

Алена Яковлева была замужем за актером Кириллом Козаковым, с которым они расстались после рождения дочери. Недавно актриса назвала причину развода с экс-супругом.