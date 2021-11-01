Японские ученые превращают коровий навоз в «зеленую» энергию

Профессор органической фотохимии в Университете Осаки Кей Окубо работает над технологией производства метанола и муравьиной кислоты, не выделяющей диоксид углерода. Эти органические вещества активно используют в качестве топлива, а также «зеленой энергии».

«Спрос на электроэнергию в будущем снизится. Поэтому мы думаем об использовании растений для производства полезных химикатов вместо электричества. Эти продукты — метанол и муравьиная кислота», — пояснил профессор.

Чтобы получить газ, необходимый для выработки экологически чистой энергии, ученые используют дойных коров. На одной из ферм они установили специальный биокомплекс, который перерабатывает навоз и при этом выделяет метанол и муравьиную кислоту, а также синтезирует органические удобрения.

«Распределяя коровью пищеварительную жидкость, которая обрабатывается посредством брожения метана, по полям, мы можем получать хороший урожай. Это также помогает уменьшить количество вредных отходов и неприятных запахов при выращивании злаковых. Кроме того, используя биогаз для выработки электроэнергии, мы получаем чистую энергию», — объяснил руководитель группы ученых Такаши Андо.

По мнению ученых, 10 000 голов скота могут обеспечивать «зеленой» энергией небольшой город. К 2030 году компания планирует распространить технологию во всех регионах Японии.