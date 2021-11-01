Минфин РФ предложил нефтяникам корректировку налогообложения

Москва, 1 ноября. Налог на дополнительный доход (НДД) для предприятий нефтедобывающей сферы в России может быть изменен. С такой инициативой выступило министерство финансов Российской Федерации, передают «Ведомости».

НДД стал работать в качестве эксперимента, он заменял налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его действие предложили распространить на месторождения в Западной Сибири. В министерстве озвучили ряд условий, необходимых для такой корректировки.

Компании должны поддерживать добычу нефть на уровне, который ранее обозначали в своих планах. По расчетам ведомства, так бюджет страны не потеряет средства от предоставления льгот.

Стоимость нефти марки Brent на рынке фьючерсов ранее поднялась до трехлетнего максимума. Рекордный результат торгов был зафиксирован в конце сентября.