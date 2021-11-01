Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 11:14
11:12
Экономика
Остановка прокачки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» спровоцировала рост цены ресурса
11:12
Происшествия
Владелец взорванной квартиры в Набережных Челнах умер в больнице
11:11
Общество
Жириновский заявил, что мотивировал однопартийцев вакцинироваться от коронавируса
11:10
Общество
Никас Сафронов пожаловался на соседа в полицию из-за разбитой двери мансарды
11:09
Общество
Власти Хабаровского края могут ввести QR-коды в автобусах и вузах из-за COVID-19
11:04
Общество
Многодетным семьям в Пермском края задерживают начисление федеральных выплат
11:03
Шоу-бизнес
Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
11:02
Общество
На те же грабли: начало нерабочей недели в Петербурге ознаменовалось давкой в метро
10:57
Общество
Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины
10:57
Общество
Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс
Все новости

Минфин РФ предложил нефтяникам корректировку налогообложения

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:17
Экономика
Минфин РФ предложил нефтяникам корректировку налогообложения
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. Налог на дополнительный доход (НДД) для предприятий нефтедобывающей сферы в России может быть изменен. С такой инициативой выступило министерство финансов Российской Федерации, передают «Ведомости».

НДД стал работать в качестве эксперимента, он заменял налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его действие предложили распространить на месторождения в Западной Сибири. В министерстве озвучили ряд условий, необходимых для такой корректировки.

Компании должны поддерживать добычу нефть на уровне, который ранее обозначали в своих планах. По расчетам ведомства, так бюджет страны не потеряет средства от предоставления льгот.

Стоимость нефти марки Brent на рынке фьючерсов ранее поднялась до трехлетнего максимума. Рекордный результат торгов был зафиксирован в конце сентября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минфин РФ предложил нефтяникам корректировку налогообложения
нефть бюджет минфин ресурсы налогообложение ндд
Комментировать