Миротворческие учения сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2021» пройдут в ноябре под Казанью

Москва, 1 ноября. Масштабные миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021» с участием сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут под Казанью с 8 по 12 ноября.

Маневры будут проходить на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Коллективные силы ОДКБ отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта и штурм зданий, занятых условными боевиками, а также освобождение заложников и оказание помощи пострадавшим. В учениях будут задействованы военнослужащие из Белоруссии, России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Стоит отметить, что в сентября 2021 года состоялись масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021» с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения. При этом финальный этап маневров посетили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.