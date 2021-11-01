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Сергей Лавров: НАТО пыталась «научить» Россию жить
Политика
Сергей Лавров: НАТО пыталась «научить» Россию жить
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 1 ноября. Североатлантический альянс использовал заседания Совета Россия — НАТО для пропаганды и давления, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Альянс пытался «научить» Москву жить.

Стоит отметить, что НАТО приняла решение о высылке российских дипломатов из Брюсселя. Россия не оставила недружественные действия Альянса без ответа. Военная миссия связи и информационное бюро НАТО позже прекратили работу в Москве.

Как стало известно ранее, представители военного блока отказались от предложения России сотрудничать с ОДКБ по Афганистану. Об этом сообщил заместитель главы МИД Российской Федерации Александр Грушко.

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