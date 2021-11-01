На те же грабли: начало нерабочей недели в Петербурге ознаменовалось давкой в метро

Начало нерабочей недели ознаменовалось давкой в городском транспорте Санкт-Петербурга, в том числе в метро. На это обратили внимание многие петербуржцы. Дело в том, что, похоже, несмотря на официально объявленные в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, многие предприятия Северной столицы продолжили работать. Это значит, утром в понедельник тысячи петербуржцев привычно отправились в офисы и на предприятия. При этом корреспонденту ФАН показалось, что народу в метро было даже больше, чем в обычные будние дни. Соответственно, ни о какой социальной дистанции в полтора-два метра речь даже теоретически не шла. Например, на станции «Гостиный двор» поезда, следующие в направлении «Василеостровской», в районе восьми утра, как говорится, брали штурмом.

Почему так произошло? Объяснение простое — городские власти, похоже, наступили на те же грабли, что и в предыдущий локдаун, сократив количество городского транспорта в нерабочие дни. Ранее в комитете по транспорту Смольного объявили, что метрополитен и наземный городской общественный транспорт в Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме по графику выходного дня.

«В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — рассказали в комитете.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Идея вроде была хорошая — снизить количество людей в транспорте, который, по мнению медиков, является одним из рассадников инфекции (требование QR-кодов на поездки по городу не распространяется, во всяком случае, пока). Однако на деле получилось ровно наоборот, сетуют горожане. Вместо «недопущения дальнейшего распространения COVID-19» — набитые под завязку вагоны, где коронавирус чувствует себя как дома.

«Социальная дистанция? Не слышали!» — недовольно высказалась немолодая горожанка, которая ехала в переполненном вагоне не просто в маске, а в полноценном респираторе.

Увы, такую ответственность проявляли далеко не все. Несмотря на объявления по громкой связи о необходимости носить маски и о штрафных санкциях за их отсутствие, примерно половина пассажиров это требование игнорировала. У другой половины, хотя она и была в масках, этот предмет был чаще всего в районе подбородка или в лучшем случае рта.

Судя по всему, власти Петербурга в очередной раз наступили на уже знакомые по прошлому году грабли. Такая же ситуация была во время прошлогоднего локдауна, когда во время нерабочих дней петербуржцы активно жаловались на «коронавирусные объятия» в транспорте.

Так, издание «МК в Питере» приводило рассказы петербуржцев, что в час пик метро переполнено, а поезда ходят примерно раз в пять минут. Из-за большого интервала в движении в каждый вагон набивается очень много народу. Не лучше была ситуация и с наземным транспортом. В прошлый локдаун петербуржцы рассказывали, как уезжали из одного из самых неблагополучных по транспорту Красносельского района, буквально вися на подножках автобусов.

О том, что Красносельский район вот уже который год задыхается из-за отсутствия метро, ФАН рассказывал ранее.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Кстати, власти Северной столицы давно «грозят» горожанам транспортной реформой. В рамках нее планируется на четверть уменьшить количество автобусных маршрутов в городе.

«В 2022 году в Санкт-Петербурге из 603 автобусных маршрутов останется 457», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию городского комитета по транспорту.

Согласно планам властей Петербурга, транспортная реформа подразумевает постепенный отказ от коммерческих маршрутов в пользу больших городских автобусов. Однако многие горожане жалуются, что под «гильотину» попадают в том числе удобные коммерческие маршруты, альтернативу которым не предлагают.