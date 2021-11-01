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Вовк рассказала, как их с Меньшовым некрасиво устранили с «Песни года»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 09:57
Шоу-бизнес
Вовк рассказала, как их с Меньшовым некрасиво устранили с «Песни года»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 1 ноября. Телеведущая и диктор Ангелина Вовк вспомнила о неприятном случае, произошедшем с ней на «Песне года». По словам знаменитости, ее и ведущего Евгения Меньшова устранили с фестиваля.

Вовк и Меньшов были ведущими «Песни года» на протяжении 18 лет. Однако в 2004 году фестиваль покинул Первый канал, перейдя затем на НТВ, а впоследствии на «Россию». Диктор рассказала в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1», что после этого их с соведущим некрасиво «подвинули» с «Песни года», причем в этой истории была замешана Примадонна.

«В 2006 году начался фестиваль, и Алла Пугачева открывала его. Мы накануне собирались у Пугачевой. Обсуждали, где кто работает. Обо всем договорились, но нас посадили далеко от сцены», — пожаловалась Вовк.

Вовк рассказала, как их с Меньшовым некрасиво устранили с «Песни года»
wikipedia.org / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

По словам ведущей, она не видела, что происходит на сцене. Когда они с Меньшовым вышли на тот эпизод, который должны были вести, выяснилось, что он уже прошел. При этом ведущим никто ничего не сказал.

«Я была расстроена. Это все было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки», — поделилась диктор.

Знаменитость предполагает, что Пугачева не виновата в случившемся, однако сама Вовк поступила бы по-другому. При этом ведущая все равно считает Примадонну певицей номер один в стране.

Ангелина Вовк вышла на пенсию несколько лет назад. Телеведущая признавалась, что всех выплат с надбавками от государства ей вполне хватает на жизнь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вовк рассказала, как их с Меньшовым некрасиво устранили с «Песни года»
пугачева вовк песня года
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