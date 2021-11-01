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Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Фалилеево

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:04
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Фалилеево
16.mchs.gov.ru  /  Главное управление по Республике Татарстан

Санкт-Петербург, 1 ноября. Взрыв произошел в панельной пятиэтажке Кингисеппского района Ленобласти. Пожарные ликвидировали возгорание. На месте ЧП обнаружен труп пенсионера.

ЧП произошло рано утром. Сотрудники экстренных служб получили сообщение, что в трехкомнатной квартире на третьем этаже панельной пятиэтажки в деревне Фалилеево произошел мощный хлопок. Ударная волна выбила рамы и стекла в помещении.

Спасатели обнаружили в квартире тело 69-летнего пенсионера. Жильцы дома самостоятельно покинули дом, где произошел инцидент. Специалисты устанавливают причины случившегося. По предварительным данным, взрыв не связан с утечкой газа.

Тем временем госжилинспекция Подмосковья проверит управляющую компанию после взрыва в пятиэтажном доме в Красногорске, сообщал телеканал «360». ЧП произошло во время ремонта плиты. Хозяин квартиры болгаркой вырезал часть газовой трубы вместе с краном.

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