Ракетчики Барнаульского соединения РВСН провели масштабные учения в Алтайском крае

Барнаул, 1 ноября. Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения приняли участие в масштабных противодиверсионных учениях, которые состоялись в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетчики отработали маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования и противодействие диверсионным формированиям.

В ходе учений колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» преодолела зараженный участок местности.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты с помощью машин АРС-14КМ провели специальную обработку техники, включая автономные пусковые установки. В маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих и порядка 100 единиц техники.

Стоит отметить, что в начале октября 2021 года в России состоялись масштабные антигиперзвуковые учения. В ходе маневров российские военные отразили массированные удары авиации, а также оборонялись от крылатых и гиперзвуковых ракет условного противника