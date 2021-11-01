Политолог Рар: консервативные европейцы могли бы зааплодировать Путину на саммите G20

Берлин, 1 ноября. Некоторые фразы президента России Владимира Путина на саммите G20 бросают тень на западных политиков, поэтому иностранные СМИ не распространяют его заявления, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, сейчас Запад старается не дать «консервативным европейцам» уловить в выступлении российского лидера рациональное зерно, пишет «Южный федеральный». Плюс ко всему некоторые фразы президента бросают тень на отдельных иностранных политиков.

«Скажем откровенно: ведущие СМИ их замалчивают», — сообщил политолог.

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Александр Рар подчеркнул, что правота Владимира Путина в климатических вопросах является своеобразным камнем преткновения. Участники саммита «Большой двадцатки» хотят говорить исключительно о собственных проблемах, а в аргументах президента России видны просчеты его оппонентов.

«Если бы консервативно настроенные европейцы об этой речи узнали, многие бы зааплодировали и произошло некое сближение, хотя бы в рамках диалога», — отметил эксперт.

Как стало известно ранее, Путин принял участие во втором заседании саммита G20 в формате видеоконференции. Участники мероприятия обсудили изменение климата и окружающую среду. Лидеры G20 также договорились высадить 1 трлн деревьев, передает НСН.