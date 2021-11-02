Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»

Бесконечное накачивание Украины оружием со стороны Запада рано или поздно создаст соблазн его использовать. Об этом ФАН рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Киеву следует быть максимально осторожным с тем, что он делает в Донбассе. Россия может не ограничиться одними лишь словами в ответ на провокации украинских властей. Такое мнение высказали эксперты National Interest.

Как отметил Владимир Корнилов, Соединенные Штаты и другие страны Запада активно «накачивали» Украину оружием, после чего у Киева появилось желание использовать его в Донбассе. Собеседник ФАН отмечает, что это может выйти боком властям страны.

Федеральное агентство новостей /

«В первую очередь статья National Interest — это сигнал Западу, в частности США. Бесконечное накачивание Украины оружием рано или поздно создаст соблазн его использовать. Правило ружья, висящего на стене в первом акте, никто ведь не отменял. Если это ружье выстрелит, может сложиться ситуация, когда России, скорее всего, просто не оставят выбора, кроме как вмешаться. Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял. Но, к сожалению, он начал забываться многими и на Западе, и на Украине. Об этом, собственно, статья», — пояснил Владимир Корнилов.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что войска впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.