Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 02:32
02:28
Общество
Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
02:26
Армия
Атомная подлодка ВМС США врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море
02:20
Общество
Автоэксперт Шапарин призвал не пытаться восстановить износившиеся шины
02:19
Происшествия
Складское помещение загорелось в Московском районе Петербурга
02:08
Происшествия
Против мэра Рыбинска Дениса Добрякова возбудили уголовное дело из-за ДТП
02:03
Общество
Российские приюты для животных могут получить информационную поддержку от государства
02:03
Происшествия
Вооруженный рецидивист напал на школу в американском штате Техас
02:00
Новороссия
Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»
01:53
Политика
ТАСС: видеообращение Путина на COP26 будет посвящено защите лесов
01:47
Политика
Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии
Все новости

Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»
Новороссия
Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»
Федеральное агентство новостей  / 

Бесконечное накачивание Украины оружием со стороны Запада рано или поздно создаст соблазн его использовать. Об этом ФАН рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Киеву следует быть максимально осторожным с тем, что он делает в Донбассе. Россия может не ограничиться одними лишь словами в ответ на провокации украинских властей. Такое мнение высказали эксперты National Interest.

Как отметил Владимир Корнилов, Соединенные Штаты и другие страны Запада активно «накачивали» Украину оружием, после чего у Киева появилось желание использовать его в Донбассе. Собеседник ФАН отмечает, что это может выйти боком властям страны.

Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял
Федеральное агентство новостей /

«В первую очередь статья National Interest — это сигнал Западу, в частности США. Бесконечное накачивание Украины оружием рано или поздно создаст соблазн его использовать. Правило ружья, висящего на стене в первом акте, никто ведь не отменял. Если это ружье выстрелит, может сложиться ситуация, когда России, скорее всего, просто не оставят выбора, кроме как вмешаться. Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял. Но, к сожалению, он начал забываться многими и на Западе, и на Украине. Об этом, собственно, статья», — пояснил Владимир Корнилов.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что войска впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Вернуться назад

Все новости / Новороссия / Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»
россия всу донбасс украина корнилов
Комментировать