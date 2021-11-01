«Этот день в истории». Что произошло 1 ноября, праздники, факты, люди

Сегодня отмечается День судебного пристава. Первое упоминание о представителях этой нелегкой профессии встречается в документах периода феодальной раздробленности Руси. 1 ноября 1865 года император Александр II подписал положение, которое определило статус судебных приставов в России.

Кроме того, в первый день ноября отмечается Международный день вегана. Первыми этот термин начали использовать члены Веганского общества 1 ноября 1944 года в Лондоне. Сам праздник появился лишь в 1994 году, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Веганы — это строгие вегетарианцы, которые отказываются от любых продуктов животного происхождения. Они не едят мясо, рыбу, молоко и даже мед.

В этот день в 1897 году группа туринских студентов, любившая проводить свободное время за игрой в футбол, основала легендарный «Ювентус». Название клуба в переводе с латинского языка означает «юность». По различным данным, ФК «Ювентус» поддерживает около 170 миллионов поклонников из разных стран мира.