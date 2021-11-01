Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил прокат в выходные в России

Москва, 1 ноября. Российский мультфильм «Кощей. Начало» Андрея Колпина стал лидером проката в РФ. За выходные картина собрала 34 млн рублей.

По сюжету, Белый призрак нагрянул в Дивноземское княжество, чтобы уничтожить его жителей. Остановить чудовище может только герой по имени Кощей. Он молод, красив и катается на мотоцикле, сообщает kinobusiness.com.

На втором месте по сборам находится блокбастер Энди Серкиса «Веном-2», за уикэнд картина с Томом Харди заработала 31 млн рублей. В сиквеле речь идет об инопланетном симбиоте, поселившемся в теле журналиста Эдди Брока. Веному предстоит сразиться с опасным злодеем — Карнажем.

В тройку также попал мультфильм «Неисправимый Рон». История о мальчике Барни, получившем на день рождения робота Рона, собрала 30,3 млн рублей. Лента вышла в прокат в России 21 октября, пишет «Культуромания».

Ранее в Сети появился финальный трейлер анимационного сериала «Аркейн». Проект, созданный по вселенной игры League of Legends, выйдет на площадке Netflix.