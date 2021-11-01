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Курс доллара растет на старте торговой сессии Мосбиржи
Экономика
Курс доллара растет на старте торговой сессии Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Торги на Московской бирже 1 ноября открылись ростом курса американской валюты. Евро также демонстрирует тенденцию к повышению стоимости.

Курс доллара к рублю на открытии торговой сессии Московской биржи в понедельник подорожал относительно уровня закрытия предыдущих торгов на 38,5 копейки и составил 71,34 рубля. Курс евро в начале торгов вырос на 11,75 копейки и достиг 82,04 рубля.

В случае благоприятных условий рубль может укрепиться до 15-месячного максимума к концу следующей недели, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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доллар курс рубль евро
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