Курс доллара растет на старте торговой сессии Мосбиржи

Москва, 1 ноября. Торги на Московской бирже 1 ноября открылись ростом курса американской валюты. Евро также демонстрирует тенденцию к повышению стоимости.

Курс доллара к рублю на открытии торговой сессии Московской биржи в понедельник подорожал относительно уровня закрытия предыдущих торгов на 38,5 копейки и составил 71,34 рубля. Курс евро в начале торгов вырос на 11,75 копейки и достиг 82,04 рубля.

В случае благоприятных условий рубль может укрепиться до 15-месячного максимума к концу следующей недели, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.