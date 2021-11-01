Экономист Конягина назвала пять признаков финансовых пирамид

С развитием технологий шаг вперед сделали и мошенники — новую жизнь обрели финансовые пирамиды. Если о классической финансовой пирамиде известно чуть ли не каждому россиянину (спасибо — горькому опыту с «МММ»), то новый тип финансового мошенничества распознать уже не так легко. Теперь пирамиды действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр. Несмотря на апгрейд, сути своей они не изменили. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина в беседе с ФАН назвала пять общих признаков, по которым можно распознать любую финансовую пирамиду.

Как объяснила Конягина, одним из самых первых и важных признаков являются обещания невероятно высоких процентных ставок. По сравнению со среднерыночными, такие проценты выглядят, как правило, заоблачно.

Еще один показатель финансовой пирамиды — это тезис «приведи друга». Попытка втянуть в финансовое предприятие ваших близких и родственников уже, по мнению Конягиной, должна насторожить. Правда, как отметила экономист, есть и вполне добропорядочные организации, которые используют такой тезис в качестве маркетингового хода. Чтобы сделать окончательный вывод, лучше проверить наличие совокупности всех пяти признаков мошенничества. Конягина предупредила, что стоит быть начеку, если схема получения прибыли непрозрачна.

«Если доход первых вкладчиков выплачивается за счет вложений последующих, то это — очевидный признак финансовой пирамиды. Проблема в том, что схема выплат чаще всего скрыта от глаз новопришедших участников. Люди не видят финансовой отчетности компании. Скрытая отчетность — это еще один признак пирамиды», — объяснила она.

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По словам экономиста, самый простой способ выявить недобропорядочную организацию — проверить ее регистрацию на сайте Центрального банка России. ЦБ — мегарегулятор, контролирующий все финансовые структуры, которые официально зарегистрированы на территории нашей страны. Он принимает на себя в некотором роде ответственность за то, что та или иная компания работает с деньгами, и следит, чтобы ее работа была законной.

«Когда вас заманивают в финансовое мероприятие, лучше сперва поинтересоваться наличием лицензии и переписать ее номер. Также обязательно проверить на сайте Центробанка. Очень важно, чтобы название компании и номер регистрации совпадали с данными на сайте. Тогда можно быть уверенным, что это не мошенники», — пояснила профессор.

Однако экономист предупредила, такая проверка — все равно не гарантия от финансовых потерь. Ведь даже добросовестные организации могут по тем или иным причинам обанкротиться. Но, как правило, они застрахованы, в этом случае есть шанс вернуть хоть какую-то часть денег.

Ранее доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олег Рябов объяснил, чем новый тип пирамид опаснее «МММ». Он также рассказал, почему россияне до сих пор ведутся на уловки мошенников.