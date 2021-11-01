Туристы из 63 стран могут посетить Таиланд без прохождения карантина

Бангкок, 1 ноября. Поездки в Таиланд без прохождения карантина стали доступны путешественникам из 63 стран. Россия в этот перечень пока не вошла.

Накануне министерство иностранных дел королевства увеличило список на 17 государств с 46 утвержденных ранее. В перечень вошли США, ОАЭ, Япония, Саудовская Аравия, Китай, Чехия, Болгария, Дания, Израиль и другие.

Россия с 9 ноября намерена возобновить авиасообщение с Таиландом, а также с рядом других стран, среди которых Норвегия, Иран, Оман, Тунис, Багамские острова и Нидерланды. Ранее полеты в другие государства были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.