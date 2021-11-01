Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели недвижимость в Турции

Москва, 1 ноября. Актриса и певица Анастасия Макеева и ее супруг, бизнесмен-строитель Роман Мальков обзавелись заграничной недвижимостью. Пара приобрела апартаменты в турецкой Аланье.
Артистка и ее муж недавно улетели в южную страну на время действия усиленных антикоронавирусных ограничений в России. С ними отправился в путешествие старший сын Малькова Андрей, который живет с отцом и его новой женой. Подросток поделился некоторыми деталями об отдыхе семьи у себя в Instagram Stories.
Юноша показал несколько кадров с видами на город, которые, видимо, были сняты с балкона квартиры Макеевой и Малькова. Отвечая на вопросы подписчиков, пасынок актрисы рассказал, что планирует приобрести одежду в Турции, чтобы оставить вещи там и не возить их все время из России. Пользователи соцсети тут же поняли, что семья купила заграничную недвижимость.
«Андрей, вы приобрели недвижимость в Турции?» — уточнил один из подписчиков.
«Ес», — подтвердил подросток.
У Малькова-старшего четверо детей от предыдущего брака, Андрей — самый старший из них. Еще два сына и дочь бизнесмена живут с матерью в Словении.
Подруги Макеевой беспокоятся за актрису из-за ее брака с Мальковым. Они считают, что бизнесмен чем-то опаивает жену, чтобы она находилась полностью под его контролем.