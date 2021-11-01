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Победитель Кубка Кремля Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP
Спорт
Победитель Кубка Кремля Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 1 ноября. Россиянин Аслан Карацев, ставший победителем Кубка Кремля, улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Пресс-служба ATP представила на официальном сайте обновленный рейтинг организации. На первой строчке остался сербский теннисист Новак Джокович. Россиянин Аслан Карацев после победы на Кубке Кремля в Москве поднялся на 16-е место рейтинга, пишет RT. Он сохранят шансы на попадание на итоговый турнир ATP, который состоится в итальянском Турине. Соотечественники Карацева Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на второй и пятой строчках рейтинга соответственно. Оба теннисиста обеспечили себе участие в итоговом турнире ATP.

Ранее боец MMA Петр Ян единогласным решением судей выиграл Кори Сэндхэгена на турнире UFC 267. Победа позволила российскому спортсмену завоевать временный чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе.

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