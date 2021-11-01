Представитель афганского ФНС Васик сообщил о местонахождении лидера движения Масуда

Кабул, 1 ноября. Лидер афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) Ахмад Масуд находится в Таджикистане. Об этом рассказал представитель движения и экс-замглавы северной провинции Панджшер Кабир Васик.

По его словам, лидер ФНС периодически встречается с отрядами сопротивления в Афганистане. Движение противостоит «Талибану»1 (организация запрещена на территории РФ).

«Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны», — отметил Васик.

Ранее сообщалось о встрече главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с талибами в Москве. Стороны обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане и формирование инклюзивного правительства, передает НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.