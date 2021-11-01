Успехи и неудачи градостроительного развития Петербурга обсудят в «Патриоте»

Санкт-Петербург — признанный миром шедевр городской архитектуры, но он должен развиваться как удобная для проживания агломерация, а не стагнировать, как памятник. Возможно ли сохранить баланс между комфортом жителей, доступной стоимостью жилья и сохранением классических архитектурных форм?

Как должна развиваться транспортная инфраструктура Северной столицы, какова в этом роль транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)? Как меняются запросы горожан на комфортную среду? Есть ли в городе дефицит доступного жилья? Когда будут решены дорожные проблемы в новостройках? Что происходит с петербургским метро и когда горожане увидят новые станции? Стоит ли строить новые города, или лучше развивать старые?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Алексей Ерофеев, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга, член правления Союза краеведов Петербурга;

— Виктория Шапиро, член совета новостроек при губернаторе Ленинградской области, градостроительного совета и ОП Ленобласти;

— Олег Смакотин, глава муниципального образования «Екатерингофский»;

— Александр Коломин, экономист, руководитель развития проектов ТПУ «Мегалайн».

Круглый стол состоится в понедельник, 1 ноября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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