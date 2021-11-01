Власти Москвы подсчитали нехватку рабочей силы на стройках

Москва, 1 ноября. Столичным строительным компаниям не хватает порядка 80 тысяч работников. Такую оценку озвучил вице-мэр города Андрей Бочкарев в беседе с РБК.

Рынок испытывает нехватку инженеров и рабочих. Городские власти оценили дефицит на рынке труда. Об этом подробнее рассказывал Бочкарев. По его словам, дефицит составляет около 40%. Чиновник сравнил положение отечественного и иностранных рынков. Он заметил, что многие государства предпочитают не приглашать трудовых мигрантов, чтобы стимулировать собственных граждан.

Строительный бизнес в России может ждать еще одна волна роста. Программу льготной ипотеки ранее намеревались расширить на индивидуальное жилищное строительство.