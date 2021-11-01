Советник главы ЛНР Мирошник об обострении в Донбассе: Зеленскому очень нужны «победы»

Обострением в Донбассе Киев пытается регулировать внутриполитическую ситуацию на Украине. Об этом ФАН заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Ситуация на территории Донбасса продолжает оставаться неспокойной. Только за прошлую неделю украинские войска, по данным народных республик, выпустили по территории ДНР и ЛНР более сотни снарядов.

«Существенное падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, а также ожидание энергетических катаклизмов и рост заболеваемости COVID-19 толкают Зеленского на отвлекающие маневры. Ему очень нужны “победы”, за которыми можно спрятать свою неспособность урегулировать социально-экономические проблемы внутри страны. Именно отсюда исходят и заявления об использовании беспилотников Bayraktar и вылазки ВСУ в Старомарьевку — это все попытки показать Зеленского “бескомпромиссным борцом” за Украину. В Киеве считают, что наказание за нарушение обязательств по Минским соглашениям будет гораздо меньшей бедой, чем митинги под администрацией президента Зеленского и “коммунальный Майдан”», — пояснил Родион Мирошник.

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По его словам, международные механизмы обеспечения выполнения Минских соглашений просто не работают. Западные гаранты отошли в сторону и кроме высказываний озабоченности больше ничего не предпринимают, что только стимулирует Киев к дальнейшему раскачиванию ситуации в Донбассе.

«И СММ ОБСЕ и СЦКК республик Донбасса фиксируют не только увеличение числа обстрелов, но и подтягивание Киевом к линии соприкосновения тяжелой техники и артиллерии крупных калибров, которую все чаще пускают в ход. Чем выше будет внутриполитическое давление на Зеленского, тем сильнее будет соблазн запустить новый виток кровопролития в Донбассе. В какой-то момент они не смогут контролировать ситуацию на фронте и возникнет реальная опасность новой военной эскалации», — добавил Родион Мирошник.

По его словам, это произойдет, как только будет исчерпан весь арсенал политико-дипломатических и санкционных методов. Сейчас Россия и Белоруссия отказали Киеву в возможности закупки электроэнергии и поставках угля для энергетики. Следующий этап — это вопрос о поставках ГСМ и природного газа. Если это не отрезвит Киев и не вернет к реальным переговорам, а не к их имитации, вероятность эскалации станет очень высокой.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что ВСУ впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.