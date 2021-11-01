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Красноярск попал в десятку самых дорогих мегаполисов России
Общество
Красноярск попал в десятку самых дорогих мегаполисов России
wikipedia.org  /  University2019 / CC BY-SA 4.0

Красноярск, 1 ноября. Топ-10 самых дорогих мегаполисов России составил сервис SuperJob на основе опросов местных жителей. Красноярск занял девятое место.

По результатам опроса, 49% красноярцев считают свой город дорогим для жизни. При этом 27% жителей Красноярска не согласились с этим утверждением, а 24% затруднились с ответом. Самыми дорогими вещами красноярцы назвали жилье, услуги ЖКХ, продукты питания и проезд на общественном транспорте.

Москву в качестве самого дорогого города страны упомянули 87% респондентов. Наиболее дешевыми мегаполисами россияне считают Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Воронеж и Пермь.

Социальный опрос проходил с 24 сентября по 26 октября 2021 года, в нем приняли участие 10 тысяч жителей мегаполисов старше 18 лет.

Ранее аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil в ходе исследования назвали топ городов России с самым бюджетным отдыхом. Выяснилось, что чаще всего россияне бронируют жилье максимум на десять дней.

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