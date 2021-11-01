Нужно ли уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, обсудят в «Патриоте»

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ) из-за фотографии, на которой женщина в стрингах позирует на фоне Исаакиевского собора (музея) в Санкт-Петербурге. СК сообщил, что в рамках дела задержана 30-летняя женщина, которая «проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела». Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинений. Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Насколько адекватно российское законодательство, предполагающее уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих? Нужно ли наказывать российских женщин за оскорбление чувств приверженцев движения «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ), поскольку российские женщины ходят «с обнаженными частями тела»? Оскорбляет ли работа в субботу верующих евреев? Оскорбляет ли банковская деятельность, подразумевающая кредитование, мусульман? Почему женщина в стрингах оскорбляет верующих, а обнаженная статуя — нет? Не пора ли драпировать статуи? Остались ли у СК задачи, помимо подобных дел?

Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» расскажут:

— отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»);

— Михаил Амосов, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга.

Эфир состоится в понедельник, 1 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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1 Организация запрещена на территории РФ.