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Передачи Панарина и сейвы Шестеркина помогли «Рейнджерс» на выезде победить «Сиэтл»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 09:03
Спорт
Передачи Панарина и сейвы Шестеркина помогли «Рейнджерс» на выезде победить «Сиэтл»
instagram.com  /  @artemiypanarin

Сиэтл, 1 ноября. «Нью-Йорк» взял верх над «Сиэтлом» (3:1) в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вклад в победу гостей внесли россияне — Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин.

За «Рейнджерс» ворота противников удалось поразить Крису Крайдеру (4-я минута), Адаму Фоксу (53) и Барклаю Гудроу (59). Единственную шайбу в составе хозяев забросил Джордан Эберле (34).

Нападающий нью-йоркского клуба Артемий Панарин отдал голевой пас в эпизоде со второй шайбой своей команды. Российский хоккеист дополнил свою копилку до восьми очков (одна шайба + семь голевых пасов) за девять встреч действующего розыгрыша НХЛ. Выделился и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который парировал 32 броска соперников.

Тем временем в рамках КХЛ рижское «Динамо» с разгромным счетом победило московское. Встреча двух команд прошла в столице Латвии и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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