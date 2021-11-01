Передачи Панарина и сейвы Шестеркина помогли «Рейнджерс» на выезде победить «Сиэтл»

Сиэтл, 1 ноября. «Нью-Йорк» взял верх над «Сиэтлом» (3:1) в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вклад в победу гостей внесли россияне — Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин.

За «Рейнджерс» ворота противников удалось поразить Крису Крайдеру (4-я минута), Адаму Фоксу (53) и Барклаю Гудроу (59). Единственную шайбу в составе хозяев забросил Джордан Эберле (34).

Нападающий нью-йоркского клуба Артемий Панарин отдал голевой пас в эпизоде со второй шайбой своей команды. Российский хоккеист дополнил свою копилку до восьми очков (одна шайба + семь голевых пасов) за девять встреч действующего розыгрыша НХЛ. Выделился и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который парировал 32 броска соперников.

Тем временем в рамках КХЛ рижское «Динамо» с разгромным счетом победило московское. Встреча двух команд прошла в столице Латвии и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.