Головной корабль шестого флота США Mount Whitney взял курс на Черное море

Вашингтон, 1 ноября. Флагманский корабль шестого флота Соединенных Штатов типа «Блю Ридж» USS Mount Whitney взял курс на Черное море. Об этом сообщили в ВМС США.

Уточняется, что командное судно отправилось в черноморскую акваторию для взаимодействия и сотрудничества с кораблями стран-участниц НАТО. Военнослужащие планируют провести совместные операции в регионе.

«Флагманский корабль Шестого флота [США] Mount Whitney... начал свой переход в северном направлении в Черном море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — сообщил шестой флот США в Twitter.

Ранее USS Mount Whitney был задействован в учебных маневрах в Средиземном море. Там боевые корабли шестого флота выполняли задачи по обеспечению безопасности и стабильности в акватории.