«Совэкон»: цена российской пшеницы достигла 325 долларов за тонну

Москва, 1 ноября. Стоимость экспортной пшеницы в России достигла отметки в 325 долларов за тонну. Об этом сообщают аналитические сотрудники компании «Совэкон».

Подорожание экспортной зерновой культуры установило новый рекорд. По словам директора аналитической компании «Совэкон» Андрея Сизова, нынешняя стоимость является крупнейшей с 2012 года. Цена обусловлена высоким спросом на пшеницу, пишет «Коммерсантъ».

«Средние цены на российскую пшеницу с 12 % протеина на неделе выросли на 9 долларов, до 325 долларов за тонну», — сообщили в «Совэконе».

Ранее в Российской Федерации из-за сезонных факторов стоимость на строительную древесину упала на десять процентов. Однако в Ассоциации деревянного домостроения ожидают нового подорожания.