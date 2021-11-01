Президент Санду: Молдавию устраивает заключенный с Россией газовый контракт

Кишинев, 1 ноября. Кишинев доволен новым соглашением по поставкам природного топлива, которое было заключено с Москвой. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

Глава государства подчеркнула, что голубое топливо поступит в страну уже после 1 ноября и властей страны это полностью устраивает. Санду подчеркнула, что повышение тарифов для населения произойдет, но не такое значительное, как при закупке газа по нынешней рыночной стоимости.

«Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан», — заявила Санду в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что необходимо обеспечить адекватные поставки и удовлетворить мировой спрос на энергоносители. По мнению главы Белого дома, такой шаг обретает более весомое значение при долгосрочном переходе на безуглеродную экономику.