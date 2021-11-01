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Бастрыкин заявил о необходимости введения геномной регистрации мигрантов в России

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 08:45
Общество
Бастрыкин заявил о необходимости введения геномной регистрации мигрантов в России
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 1 ноября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, которые въезжают в страну из ближнего зарубежья.

Он предложил кодифицировать миграционное законодательство и прописать в новом нормативном акте все формы, связанные с регистрацией иностранных граждан и получением разрешения на работу. По его словам, также необходимо сформировать четкий порядок становления мигрантов на учет и их дактилоскопирования. Вместе с тем Бастрыкин предложил наладить взаимодействие правоохранительных органов со службой пограничного контроля по этому вопросу.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — уточнил глава СК в интервью «Интерфаксу».

В пользу этой инициативы стоит отметить участившиеся случаи преступной деятельности трудовых мигрантов на территории России. Недавно три подобных инцидента произошли в Новой Москве, из-за чего местные жители начали создавать отряды самообороны.

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бастрыкин следственный комитет законодательство трудовые мигранты геномная регистрация
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