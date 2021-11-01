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Экономист Струченевский: инфляция в России может ускорится до 8,02% в ноябре
Экономика
Экономист Струченевский: инфляция в России может ускорится до 8,02% в ноябре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Инфляция на территории Российской Федерации может ускориться до 8,02 процента в конце ноября. Таким мнением поделился главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

Опрошенные РИА Новости финансовые эксперты считают, что если инфляция достигнет такого роста, это станет крупнейшим показателем за последние годы. Причиной этому является плохой урожай, кризис мировых рынков и длинные выходные.

«Мы полагаем, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжит "притормаживать" кредитование населения и охладит спрос на товары длительного пользования. С другой стороны, укрепление рубля сдержит инфляцию на импортируемые товары», — подчеркнул Струченевский.

Согласился с точкой зрения и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов добавив при этом, что длинные выходные также негативно скажутся на инфляции. Эксперт подчеркнул, что дополнительные нерабочие дни носят проинфляционный характер.

Ранее инфляция в европейской экономической зоне достигла своих максимальных значений со времен экономического кризиса в 2008 году. В конце октября показатель прироста составил 4,1 процента.

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инфляция рост струнечевский
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