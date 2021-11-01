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Установление лимитов по снятию поможет избежать хищений с бесконтактных карт
Экономика
Установление лимитов по снятию поможет избежать хищений с бесконтактных карт
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Похитить денежные средства можно даже с бесконтактной карты. Как этого избежать, рассказала менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

По словам специалиста, в этом помогут установленные лимиты по снятию. Кроме того, при больших платежах стоит отказаться от использования основных дебетовых карт. Эксперт также предупредила, что злоумышленники могут создавать вирусы, которые заражают мобильное устройство и транслируют данные держателя, передает агентство «Прайм».

«Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — добавила Михайлова.

Специалист призвала никогда не оставлять свое NFC-устройство, будь это карта, телефон или часы, у других лиц. Однако даже если оно не передается в чужие руки, то следует обезопасить себя пин-кодом, либо биометрической защитой на смартфоне.

Тем временем в России активными шагами развивается бесконтактная оплата. Так, в скором времени турникеты московского метро начнут принимать банковские карты.

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опасность бесконтактная оплата nfc-устройства
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