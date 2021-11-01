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Овечкин поблагодарил тренера по физподготовке «Вашингтона» за свой мощный старт в НХЛ
Спорт
Овечкин поблагодарил тренера по физподготовке «Вашингтона» за свой мощный старт в НХЛ
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 1 ноября. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин связал свой мощный старт в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с хорошей физической подготовкой.

Капитан столичной команды в последних восьми играх набрал 15 очков. Он находится на первом месте в гонке бомбардиров с девятью забитыми шайбами и шестью результативными передачами.

«Очень помогает то, что со мной даже по ходу регулярного чемпионата занимается мой личный тренер по физподготовке Павел [Бурлаченко]. Мы давно знаем, что и как делать, работаем по отлаженной программе», — отметил Овечкин.

Форвард также отметил вклад всей команды в этот результат. По его словам, такая результативность является результатом плодотворной командной работы.

Старт Овечкина оценил рекордсмен по голам в НХЛ Уэйн Гретцки. Он заявил, что российскому хоккеисту по силам побить его рекорд и отметил, что от этого выиграют все, а особенно хоккей.

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