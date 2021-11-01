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Актриса Тильда Суинтон: кинематограф невозможно убить

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 08:27
Общество
Актриса Тильда Суинтон: кинематограф невозможно убить
ipernity.com  /  Siebbi

Москва, 1 ноября. Прошедший локдаун показал, что люди всего мира отчаянно нуждаются в кинотеатрах и новых фильмах, поэтому появление стриминговых сервисов неспособно повлиять на будущее этой сферы, считает британская актриса Тильда Суинтон.

Она отметила, что мнения о бесполезности кинотеатров не имеют ничего общего с реальностью. Актриса напомнила, что кинематограф уже встречался с множеством кризисов, которые успешно переживал, не только ничего не теряя, но и приобретая, передают «Известия».

«Кино эволюционирует, его невозможно убить. Вы же прекрасно знаете, что во время локдауна люди, которые не совсем такие синефилы, как мы с вами, очень скучали по кинотеатрам. Ведь никто не жаловался, что он скучает по магазинам одежды, все хотели в кино!» — считает Суинтон.

Она добавила, что за каждой катастрофой всегда приходит этап смирения и адаптации. По ее мнению, сколько бы студий не закрывалось и сколько бы актеров не теряли свою работу, кино все равно продолжит эволюционировать, а подобные заявления о его смерти направлены лишь на провокации.

В скором времени Суинтон появится в фильме Дэвида Финчера «Видеть». Его трейлер уже опубликован в Сети.

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кинематограф Тильда Суинтон стриминговые сервисы
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