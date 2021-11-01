Байден упрекнул Россию и Саудовскую Аравию в увеличении нефтедобычи

Рим, 1 ноября. России, Саудовской Аравии и другим производителям не следовало увеличивать объемы нефтедобычи. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Риме.

Он назвал неправильным решение нефтедобывающих стран. Американский лидер намекнул, что делалось только для того, чтобы гражданам хватало бензина на проезд.

«Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», — заявил Байден.

Он ранее высказал свое разочарование «отсутствием» лидеров России и Китая на саммите G20. Глава Белого дома попытался упрекнуть коллег в игнорировании проблемы изменения климата. Джо Байден добавил, что некоторые члены «Большой двадцатки» добились в этой сфере больших успехов, чего «не делают» Россия, Китай и Саудовская Аравия.