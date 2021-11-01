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ФНС России начала принимать заявки на единовременные «антикризисные» гранты для бизнеса
Экономика
ФНС России начала принимать заявки на единовременные «антикризисные» гранты для бизнеса
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Сотрудники Федеральной налоговой службы РФ начали принимать заявки на выплату единовременных грантов для представителей малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки от пандемии COVID-19.

Правом на получение такого гранта также обладают социально ориентированные некоммерческие организации. Оформить заявку можно с 1 ноября до 16 декабря текущего года на портале ФНС РФ.

«Оно может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте», — заявили в ведомстве.

Ранее член Ассоциации юристов России Самвел Меграбян сообщил, что регулярными переводами от одного физлица другому может заинтересоваться налоговая служба. Эксперт уточнил, что орган обратит на это внимание, если сумма транзакции не будет меняться.

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