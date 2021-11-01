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Экс-глава СНБО Украины предрек капитуляцию Киева после встречи Путина и Зеленского

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 08:18
Политика
Экс-глава СНБО Украины предрек капитуляцию Киева после встречи Путина и Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 ноября. Потенциальная встреча главы России Владимира Путина и его коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева. Об этом сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его мнению, встреча Путина с Зеленским крайне опасна из-за разных «весовых категорий» политиков. Она также является для Киева «серьезным вызовом». Помимо этого, Украина должна иметь «другие формы реагирования», сообщил Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

«... После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства страны (Украины. — Прим. ФАН) … Путин готовит капитуляцию Зеленского», — заявил бывший глава СНБО Украины.

Помимо этого, Турчинов напомнил об обещании Зеленского остановить внутренний конфликт в Донбассе за две недели, которое он сделал во время своей предвыборной кампании. С этого момента прошло уже три года, однако военные действия все еще идут, а Киев не смог освободить «ни одного метра украинской земли», заключил политик.

Конфронтация Украины с ее соседями в политической сфере напрямую отражается и на энергетике страны. Так, Киев уже с 1 ноября собирается полностью отказаться от закупки электричества у России и Белоруссии.

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