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ЦБ России аннулировал лицензию банка «Спутник»
Экономика
ЦБ России аннулировал лицензию банка «Спутник»
wikipedia.org  /  NVO/CC BY 2.5

Москва, 1 ноября. Решением руководства ЦБ Российской Федерации лицензия Коммерческого банка «Спутник» была аннулирована. Об этом сообщили на сайте финансового регулятора.

Временное управление «Спутником» будет осуществлять «Агентство по страхованию вкладов». Решение Центробанка обусловлено тем, что финансовая организация была вовлечена в сомнительные валютные операции.

Также аудиторской комиссией «Агентства по страхованию вкладов» были выявлены крупные денежные недостачи в кассах. Правоохранители инициировали уголовное производство по итогам проверок в банке. Отмечается, что «Спутник» был единственной кредитной организацией, которая осуществляла транзакции учреждений ООН для КНДР.

Ранее представители Центрального банка Российской Федерации рассказали о наиболее распространенных ловушках при оформлении страховки. В ведомстве уточнили, что полисы изначально подразумевают обман.

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