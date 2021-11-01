Эксперт Дымова предупредила об опасности наличного расчета при покупке недвижимости

Москва, 1 ноября. Риск покупки недвижимости за наличные заключается в том, что при смерти продавца сделка прервется, а возвращать деньги или получать имущество придется в судебном порядке.

Также при покупке квартиры за наличные есть риск получить фальшивые деньги. Чаще всего таким образом приобретают недорогие участки стоимостью до 1,5 млн рублей, либо если другую форму покупки невозможно согласовать. Об этом рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова РИА Недвижимость.

«Пример второго случая — когда продается объект, заложенный в банке. Та сумма, которая осталась в виде долга перед банком, может передаваться наличными при сделке. Часть банков позволяет сделать это через два аккредитива, часть банков допускает передачу наличных», — сказала она.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки России планируют снизить ставки на «зеленую» ипотеку. Так, первыми программу экоипотеки начали в ВТБ с дисконтом в 1,6 процентных пункта к базовой ставке для жилищных ссуд при приобретении квартир в новых домах со значением эффективности А++.