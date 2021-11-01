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NBC: рейтинг одобрения Байдена за три месяца снизился на семь процентов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 07:58
Политика
NBC: рейтинг одобрения Байдена за три месяца снизился на семь процентов
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 ноября. Работу президента США Джо Байдена одобряют только 42% американцев, в августе этот показатель был на семь процентов выше. Соответствующий социологический опрос провел телеканал NBC.

Исследование проводили среди тысячи совершеннолетних граждан США. Отмечается, что в апреле Байдена поддерживали 53% американцев, в августе — 49%. Специалисты также отметили, что падение рейтинга 45-го президента Соединенных Штатов Америки не превышало девяти процентов.

Социологическая служба Gallup ранее проводила аналогичный опрос. Результаты показали, что темпы падения рейтинга Байдена установили рекорд в истории американского государства с середины XX века. Нынешний лидер уже в первые девять месяцев растерял 10,1% сторонников.

Джо Байден ранее признался, что не обращает на изменения своего рейтинга. Он заверил, что стал президентом, чтобы выполнять свои обещания, а не поддерживать уровень своего одобрения.

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