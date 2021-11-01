Аналитик Зельцер назвал доллар и рубль лучшими средствами накопления

Москва, 1 ноября. Доллар и рубль в ближайшее время станут лучшими инструментами для накоплений, несмотря на разнонаправленные тренды на глобальном валютном рынке. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, российский рубль на данный момент является самой сильной валютой. На это значительно повлияли позиции доллара, поэтому грядущая коррекция цен на сырье пошатнет его лишь незначительно, передает РИА Новости.

«И даже на этапе коррекции сырьевых цен может проявлять характер. По совокупности факторов российский рубль может остаться одной из привлекательных валют», — отметил аналитик.

Если же выбирать между долларом и евро, считает эксперт, то лучше отдать предпочтение американской валюте. По его словам, Соединенные Штаты в скором времени заручатся поддержкой фактора замедления фискально-монетарного курса, что укрепит позиции. Евро же, заключил Зельцер, останется в конце.

Многие эксперты полагают, что в дальнейшем российский рубль продолжит укрепляться. С апреля по октябрь национальная валюта уже улучшила свои позиции более чем на десять процентов.