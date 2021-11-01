Более семи миллиардов прививок от COVID-19 сделано по всему миру

Москва, 1 ноября. Количество сделанных в мире прививок от коронавирусной инфекции превысило отметку в 7 миллиардов. В тройке лидеров вакцинации оказались Китай (2,3 млрд), Индия (1,1 млрд) и США (0,4 млрд).

По данным ТАСС, на данный момент количество сделанных прививок составляет 7,001 млрд. Подсчитать точное число людей, прошедших вакцинацию пока не представляется возможным, так как многие государства сообщают лишь о количестве реализованных доз препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Согласно официальным данным российского оперштаба по противодействию COVID-19, полный цикл вакцинации прошли 50,9 миллионов граждан. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 46,8%.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о необходимости вакцинироваться от коронавируса. По его словам, с гражданами стоит провести профилактические беседы, чтобы объяснить пользу процедуры иммунизации.