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Музыкальная группа Limp Bizkit напомнила о себе выходом новой пластинки спустя десять лет
Общество
Музыкальная группа Limp Bizkit напомнила о себе выходом новой пластинки спустя десять лет
ru.wikipedia.org  /  LRZ246

Джэксонвилл, 1 ноября. Американская рэп-рок группа Limp Bizkit объявила в социальных сетях о выходе нового альбома. Эта пластинка станет первым релизом группы, вышедшим за последние десять лет.

Новый альбом вышел 31 октября и состоит из 12 композиций. Предыдущая пластинка коллектива была представлен в 2011 году и носила название «Gold Cobra».

«Новый альбом появится 31 октября», — написал в Instagram основатель и вокалист Limp Bizkit Фред Дерст.

Музыканты после выпуска Gold Cobra планировали в недалеком будущем выпустить небольшой сборник Stampede of the Disco Elephants, однако он так и не вышел. В итоге музыканты приняли решение подкорректировать наработанный материал.

Ранее стало известно о выходе нового альбома культовой группы прошлого века ABBA. Пластинка под названием Voyage завершит многолетний музыкальный путь коллектива.

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музыка limp bizkit новый альбом
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