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Жительница Уссурийска может лишиться прав за оставленного в машине на ЖД-путях ребенка
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Жительница Уссурийска может лишиться прав за оставленного в машине на ЖД-путях ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уссурийск, 1 ноября. Женщина, которая оставила ребенка в машине на железнодорожных путях, может лишиться водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Она решила переставить машину, которая мешала проезду по одной из улиц Уссурийска, на железнодорожный путь. В салоне автомобиля находилась 12-летняя девочка. По факту административного нарушения правоохранители составили протокол.

«Сотрудники полиции установили личность владелицы иномарки. Полицейским женщина пояснила, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении», — сообщили ТАСС в МВД.

Недавно детей, которые пострадали при ДТП в Ингушетии, госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. На трассе столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль.

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