Месси признался в желании вновь вернуться в «Барселону»

Барселона, 1 ноября. Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что мечтает вновь представлять цвета «Барселоны». По словам футболиста, он рассматривает свое будущее возвращение даже в роли одного из руководителей каталонского клуба.

Звездный аргентинец подчеркнул, что он всегда хотел, чтобы его родной клуб процветал и демонстрировал высокие результаты в различных первенствах. По словам Месси, он с радостью готов вернуться в «Барсу» даже в амплуа спортивного директора клуба.

«Я всегда говорил, что буду очень счастлив, если смогу помочь клубу, чем смогу. Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в "Барселоне" или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке», — передает слова форварда издание Sport.es.

Накануне «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу в матче против «Лилля» в рамках Лиги 1. На данный момент новая команда Лионеля Месси является лидером турнирной таблицы своего первенства, пишет RT. Несмотря на успехи парижского клуба, Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов.