Легковушку сплющило после столкновения с грузовиком на трассе М-11 под Тверью

Тверь, 1 ноября. Авария с участием легковушки «Фольксваген Пассат» и грузовика «Скания» произошла на трассе М-11 Бологовского района Тверской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в ГАИ по области.

Легковой автомобиль влетел в заднюю часть большегруза. В результате аварии травмы получили водитель «Фольксвагена» — 35-летний мужчина и пассажиры. В салоне находились женщина и двое детей — мальчик 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Оба автомобилиста в момент ДТП не были в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства и детали автоаварии выясняются.

Несколькими днями ранее массовая авария произошла на МКАД. Жертвой столкновения фургона, бетономешалки и «Газели» стал один человек.